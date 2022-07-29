Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, bir yandan sezona hazırlanırken bir yandan da playoff turundan katılacağı Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, bir yandan sezona hazırlanırken bir yandan da playoff turundan katılacağı Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor.
Play-off'u geçip gruplara adını yazdırması halinde dev bir gelirin sahibi olacak bordo-mavililer, muhtemel rakiplerini de mercek altına almış durumda.
Trabzonspor geçen sezonu Süper Lig'de 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenmesiyle market payının yüzde 90'ına sahip olma fırsatı yakaladı.