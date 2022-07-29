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Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, dev bir gelirin sahibi olabilir. Fırtına, 2 Ağustos’ta çekilecek Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kurasının ardından gruplara kalabilirse 19 milyon euro alacak. Ayrıca her galibiyet de 2.8 milyon euro. Öte yandan Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Fenerbahçe elendiği için 1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, bir yandan sezona hazırlanırken bir yandan da playoff turundan katılacağı Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Play-off'u geçip gruplara adını yazdırması halinde dev bir gelirin sahibi olacak bordo-mavililer, muhtemel rakiplerini de mercek altına almış durumda.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Trabzonspor geçen sezonu Süper Lig'de 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenmesiyle market payının yüzde 90'ına sahip olma fırsatı yakaladı.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

1 MİLYON EURO FAZLA ALACAK
Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Fenerbahçe elendiği için 1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılım bedeli 15 milyon 640 bin euro, yayın geliri 2 milyon 700 bin euro, katsayı geliri olarak ise 1 milyon 137 bin euro olarak belirlenmişti.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Trabzonspor gruplara katılması halinde 19 milyon euro gibi ciddi bir rakamı elde edecek.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Gruplarda her galibiyette 2.8 milyon euro'yu kasasına koyacak kulüpler, beraberlik halinde 930 bin euro ile yetinecek.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

KURA İÇİN GERİ SAYIM
Türkıye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olarak kalan Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

İkinci maçlarda alınan sonuçların ardından Fırtına'nın rakipleri çekilecek kuraya göre şöyle olacak...

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Kopenhag, Kızılyıldız / Pyunik, Ludogorets / Dinamo Zagreb ve Sheriff / Viktoria Plzen.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Kura çekimi 2 Ağustos TSİ 13.00'te. Maçlar ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Karadeniz devi tur atlarsa gruplar için kura çekimi 25 Ağustos'ta.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Trabzonspor play off turunda elenirse yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

14 YABANCIYA İNDİ
Larsen ve Trezeguet'yi transfer eden Trabzonspor'un bünyesinde bulunan yabancı oyuncu sayısı 17'ye çıkmıştı.

Trabzonspor'a büyük fırsat! Dev gelir kapıda

Kadrosunda 14 yabancı bulundurmak zorunda olan Fırtına'da Diabate, Flavio ve Gervinho'nun gitmesi ile sayı 14'e düştü.

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