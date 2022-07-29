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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan flaş Oscar Mingueza hamlesi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor'da hedef yeni isimlerin kadroya dahil edilmesi. İspanyol basını Trabzonspor'un Barcelona forması giyen Oscar Mingueza için harekete geçtiğini duyurdu. Bordo mavililer Galatasaray'ın da listesinde olan İspanyol oyuncuyu kadrosuna katabilir. İşte Oscar Mingueza transferindeki detaylar... (TS HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 19:04 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 19:09
ENES CEVAHİRCİ
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan flaş Oscar Mingueza hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da hedef savunma hattına yapılacak takviye. Son olarak Barcelona forması giyen Oscar Mingueza'yı listesine alan Trabzonspor, Galatasaray'a transfer çalımı atabilir. Daha önce sarı kırmızılı ekip İspanyol savunmacı için teklifini yapmıştı.

İspanya basınında yer alan habere göre Celta Vigo ile anlaşamayan Oscar Mingueza için Trabzonspor'un devreye girdiği yazıldı. Ayrıca oyuncu için Yunanistan ekibi AEK takımının da devrede olduğu bildirildi.

Oscar Mingueza, geçen sezon Katalan devinde 27 karşılaşmada görev aldı. Mingueza, 27 maçta 2 asistle oynadı..
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcu, 1 kez de İspanya Milli Takımı forması giydi..

OSCAR MINGUEZA KİMDİR?

Barcelona takımında Defans mevkinde forma giyen Oscar Mingueza, 13 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve kilo olan Oscar Mingueza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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