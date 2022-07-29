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Cornelius yeni sezonu iple çekiyor!

İngiltere, İtalya ve Fransa deneyimlerinin ardından Trabzonspor formasıyla kendini bulan Danimarkalı forvet, yeni sezonu iple çekiyor. Hedefi bu yıl 15 golden fazla atmak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Cornelius yeni sezonu iple çekiyor!

Geçtiğimiz sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer edilen Andreas Cornelius, Trabzonspor'da kendini buldu. İngiltere, Fransa ve İtalya'da yaşadığı sıkıntılı günlerin ardın bordo-mavili forma ile ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 15 gol atarak takımın şampiyonluğunda önemli katkı sağlayan Danimarkalı forvet, yeni sezonda bu sayının üzerine çıkmak için mücadele edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçiren ve oldukça moralli olan 29 yaşındaki santrfor, Trabzonspor'da yeteneklerini daha çok ön planda sergiliyor.

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