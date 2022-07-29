Abdullah Avcı'dan süper motivasyon

Fırtına yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadro büyük oranda netleşti. Kalede Uğurcan, sağ bekte Larsen, sol bekte Eren, sol stoperde Hugo'nun yerleri garanti, sağ stoperde de Denswil'in görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise ciddi bir rekabet var. Dorukhan ve Hamsik formaya diğer isimlerden daha yakın. Ofansif orta sahada Abdülkadir ile Bakasetas arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Sağ kanatta Visca, solda Trezeguet oynayacak, en uçta ise Cornelius görev yapacak.



BASKI KUR VE İŞİ BİTİR

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında baskın bir futbol sergilenmesini istiyor. Başarılı hoca, öğrencilerinden topa hakim olmalarını, inisiyatif almalarını ve rakibe fazla alan bırakmamalarını istedi.



YOLCULUK BUGÜN

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavili takım, saat 16.00'da uçakla İstanbul'a hareket edecek. Taraftarın takımı uğurlaması ve İstanbul'da karşılaması bekleniyor.



HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Fırtına, Sivasspor ile yarın oynayacağı Süper Kupa finali hazırlıklarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmasıyla sürdü ve 5'e 2 geniş alan oyunları ile bitti.