TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Anthony Nwakaeme'nin merakla beklenen yeni adresi sonunda belli oldu.
Anthony Nwakaeme'nin merakla beklenen yeni adresi sonunda belli oldu.
Trabzonspor'la anlaşma noktasına gelen ancak mali talepleri sebebiyle Bordo-Mavilileri yıldıran Anthony Nwakaeme yeni takımıyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
ANTHONY NWAKAEME'NİN MAAŞ TALEBİ ANLAŞMANIN ÖNÜNÜ TIKIYOR
Trabzonspor sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil birçok takımla adı anılmıştı.
Anthony Nwakaeme, son olarak Hull City ile temas kurmuştu.
İngiliz ekibi oyuncuyla belli bir aşama kaydetmişti.
Ancak bir kez daha Nwakaeme'nin maaş talebi anlaşmaya engel olmuştu.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Nijeryalı futbolcu en az 2 yıllık sözleşme yapıp kariyerinin son imzasını atmak istiyor.
Anthony Nwakaeme, aradığını Arap Yarımadası'nda buldu.
Aksam.com.tr'nin Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre Nwakaeme, Al-Ittihad ile anlaşmak üzere.
4,5 MİLYON EURO MAAŞ İDDİASI
Mevcut kadrosunda sol kanat barındırmayan Al-Ittihad, Anthony Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
Suudi Arabistan ekibinin tecrübeli futbolcuya vereceği yıllık ücret belli oldu.
Al-Ittihad'ın yıldız oyuncuya 4,5 milyon euro maaş vereceği öne sürüldü.
ANTHONY NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARNESİ
4 yıllık Trabzonspor macerasında toplam 145 maça çıktı.
Anthony Nwakaeme 47 gol, 40 asistlik istatistik yakaladı.
33 yaşındaki Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.