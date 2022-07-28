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TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de kazanmış olduğu şampiyonlukta büyük bir payı olan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu. Nijeryalı futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile el sıkıştığı belirtildi. İşte transfer gelişmesini detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:15
TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Anthony Nwakaeme'nin merakla beklenen yeni adresi sonunda belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor'la anlaşma noktasına gelen ancak mali talepleri sebebiyle Bordo-Mavilileri yıldıran Anthony Nwakaeme yeni takımıyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

ANTHONY NWAKAEME'NİN MAAŞ TALEBİ ANLAŞMANIN ÖNÜNÜ TIKIYOR

Trabzonspor sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil birçok takımla adı anılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Anthony Nwakaeme, son olarak Hull City ile temas kurmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

İngiliz ekibi oyuncuyla belli bir aşama kaydetmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Ancak bir kez daha Nwakaeme'nin maaş talebi anlaşmaya engel olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Nijeryalı futbolcu en az 2 yıllık sözleşme yapıp kariyerinin son imzasını atmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Anthony Nwakaeme, aradığını Arap Yarımadası'nda buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Aksam.com.tr'nin Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre Nwakaeme, Al-Ittihad ile anlaşmak üzere.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

4,5 MİLYON EURO MAAŞ İDDİASI

Mevcut kadrosunda sol kanat barındırmayan Al-Ittihad, Anthony Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Suudi Arabistan ekibinin tecrübeli futbolcuya vereceği yıllık ücret belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Al-Ittihad'ın yıldız oyuncuya 4,5 milyon euro maaş vereceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

ANTHONY NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARNESİ

4 yıllık Trabzonspor macerasında toplam 145 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Anthony Nwakaeme 47 gol, 40 asistlik istatistik yakaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

33 yaşındaki Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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