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Fırtına'da ilk hedef kupa

Cumartesi günü 20.45’te Sivas ile Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak olan Fırtına’da bütün planlar galibiyet üzerine yapıyor. Abdullah Avcı, üçüncü kupasını almak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Fırtına'da ilk hedef kupa

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor, 30 Temmuz Cumartesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Turkcell Süper Kupa finalinde karşılaşacak. 27 Haziran'da Trabzon'da başlayıp 4 Temmuz'da Slovenya ve 20 Temmuz'da ise Avusturya'da tamamlamasıyla 23 günlük kampın ardından Trabzon'a dönen bordomavili takım, bu dev karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri yeni sezona da kupa ile başlamayı hedefliyor. Teknik ekip de bütün planlarını galibiyet üzerine yapıyor.


1.5 YILDA BÜYÜK BAŞARI
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesi Süper Kupa'yı kazanarak sezona moralli başlamayı planlayan Fırtına'da Avcı da ilk resmi maçta sahaya süreceği kadro üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Göreve başladığı günden beri önemli başarılara imza atan Avcı, kulüp düzeyinde hem kariyerinin üçüncü kupasını hem de bordo-mavili takımla 1.5 yıllık süre içerisinde üçüncü kupasını kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Avcı, ilk olarak 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı almıştı. 38 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğu sevincini de yaşatan deneyimli hoca, kupa serisini sürdürmek istiyor.


CEBİMİZE KOYMALIYIZ
Teknik direktör Abdullah Avcı, öncelikli hedeflerinin Süper Kupa finalini kazanmak olduğunu belirterek, ardından Şampiyonlar Ligi'ne adım atmak istediklerini söyledi. Başarılı hoca, "Önde ulaşılabilir hedefler var. Bütüne bakmak değil de parçadan bütüne gitmekte fayda var. Benim önümde şu an itibarıyla 30 Temmuz Süper Kupa finali var. Bunu alıp cebimize koymamız lazım. Sonra en yakın, ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi" dedi.

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