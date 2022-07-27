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Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberi... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun 7 milyon liralık alacağının 10 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:40 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:52
Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun 7 milyon liralık alacağının 10 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

İşte o açıklama:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."

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