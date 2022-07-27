Takviye şart

Teknik direktör Abdullah Avcı, 1-0 kaybedilen Empoli maçı sonrası, "Bir stoper transferi ile tüm bir organizasyon tamamlanmıyor, orta saha, kanat ve forvet takviyesi için fırsat kovalayacağız" dedi. Avcı'nın yönetime sunduğu raporda da bu eksiklere vurgu yaptığı ve stoper gelmesinin tüm sorunları çözmeyeceğini, bu nedenle oyuncu kalitesini ve rekabeti daha da artırmaları gerektiğini söylediği belirtildi. Başarılı hoca; kaleci, stoper, orta saha, kanat ve forvet hattına takviye talebini yineledi. Kadroda yetersiz gözüken isimlere de özel idman programı uygulanacak.