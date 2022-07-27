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Buz adamlar

Slovenya ve Avusturya kampında ilginç anlar da yaşandı. Danimarkalı forvet Cornelius ve Slovak orta saha Hamsik, serinlemek için farklı yollar denediler. Soğuk hava koşullarına alışkın olan futbolcular sıcak havada çalışmaktan bunalınca antrenman sonrası soluğu buz dolu kovalarda aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Buz adamlar
Slovenya ve Avusturya kampında ilginç anlar da yaşandı. Danimarkalı forvet Cornelius ve Slovak orta saha Hamsik, serinlemek için farklı yollar denediler. Soğuk hava koşullarına alışkın olan futbolcular sıcak havada çalışmaktan bunalınca antrenman sonrası soluğu buz dolu kovalarda aldı. İki futbolcu, şok havuzu olarak adlandırılan kovalarda arkadaşlarından çok daha uzun kaldı.
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