Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu. Yeni sezon öncesi Fırtına'da flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 11:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'dan ayrılmaya yakın.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli katkı sunan, ancak ligin sonuna doğru performans düşüklüğü yaşayan Yunan futbolcu için transfer teklifleri geliyordu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

İlk başlarda transfere çok sıcak bakmayan bordo-mavililerde fikir değişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

ANASTASIOS BAKASETAS'IN MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

Akşam'ın haberine göre; Yunan futbolcunun menajeri Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Tecrübeli yıldızın menajeri bordo-mavili ekipten kulüp arama izin istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Trabzonspor'da bu istek kabul edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Bu sezon başı kampında da tutuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bakasetas'ın aklının transferde olduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Sözleşmesinde 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli futbolcu için İtalyan'ın köklü ekiplerinden Fiorentina devreye girmiş durumda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

BAKASETAS KİMDİR?

Anastasios Bakasetas Yunanistan'ın Korinth şehrinde dünyaya gelmiştir. Yunan asıllı bir futbolcudur. Bakasetas 1993 doğumlu olup 29 yaşında bir futbolcudur.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Sol ayaklı bir futbolcudur. Yan mevki olarak zaman zaman maçlarda sağ kanat ve sol kanatta da oynayabilmektedir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Bakasetas kendi ülkesinde de milli takım kariyerine devam etmektedir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

2011 yılında Yunanistan U19 takımına çağrılan Bakasetas burada 2012 yılına kadar tam 1 sene forma giyme şansı bulmuştur. 19 maçta forma giyme şansı bulan Anastasios Bakasetas 4 gol atmıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Anastasios Bakasetas 2013 yılında ise Yunanistan U20 takımına çağrılmıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Burada FIFA 20 yaş altı dünya kupasında forma giyme şansı bulan Bakasetas 4 maçta oynamıştır. 2012 – 2014 yılları arasında da Yunanistan U21 milli takımı forması giymiştir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Potansiyeli açık genç futbolcular arasında gösterilmiştir. Bakasetas ilk kez Yunanistan a milli takım formasını da 2016 yılında giymiştir.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jerome Boateng'den transfer açıklaması
Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor
DOLAR NE KADAR OLDU? 26 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı
AUGİS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a bir müjde de Kemerburgaz'dan! Galatasaray'a bir müjde de Kemerburgaz'dan! 12:36
Dikkat çeken Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..." Dikkat çeken Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..." 12:25
BARCELONA JUVENTUS CANLI İZLE | Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? BARCELONA JUVENTUS CANLI İZLE | Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:23
Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi 12:08
Alaves - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Alaves - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:02
Fırtına'ya Bakasetas piyangosu! İşte o rakam Fırtına'ya Bakasetas piyangosu! İşte o rakam 11:50
Daha Eski
Kuntz Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne katıldı! Kuntz Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne katıldı! 11:30
Beşiktaş'ın teklifi sonrası Jeahze'den flaş hareket! Beşiktaş'ın teklifi sonrası Jeahze'den flaş hareket! 11:19
Benfica - Newcastle United maçı ne zaman? Benfica - Newcastle United maçı ne zaman? 11:18
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! 10:55
Ajax - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Ajax - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 10:52
G.Saray'ın ikinci etap kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın ikinci etap kamp kadrosu belli oldu! 10:31