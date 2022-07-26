TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bakasetas piyangosu!

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'dan ayrılmaya yakın.
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'dan ayrılmaya yakın.
Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli katkı sunan, ancak ligin sonuna doğru performans düşüklüğü yaşayan Yunan futbolcu için transfer teklifleri geliyordu.
İlk başlarda transfere çok sıcak bakmayan bordo-mavililerde fikir değişti.
ANASTASIOS BAKASETAS'IN MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ
Akşam'ın haberine göre; Yunan futbolcunun menajeri Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Tecrübeli yıldızın menajeri bordo-mavili ekipten kulüp arama izin istedi.
Trabzonspor'da bu istek kabul edildi.
Bu sezon başı kampında da tutuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bakasetas'ın aklının transferde olduğu öne sürüldü.
Sözleşmesinde 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli futbolcu için İtalyan'ın köklü ekiplerinden Fiorentina devreye girmiş durumda.
BAKASETAS KİMDİR?
Anastasios Bakasetas Yunanistan'ın Korinth şehrinde dünyaya gelmiştir. Yunan asıllı bir futbolcudur. Bakasetas 1993 doğumlu olup 29 yaşında bir futbolcudur.
Sol ayaklı bir futbolcudur. Yan mevki olarak zaman zaman maçlarda sağ kanat ve sol kanatta da oynayabilmektedir.
Bakasetas kendi ülkesinde de milli takım kariyerine devam etmektedir.
2011 yılında Yunanistan U19 takımına çağrılan Bakasetas burada 2012 yılına kadar tam 1 sene forma giyme şansı bulmuştur. 19 maçta forma giyme şansı bulan Anastasios Bakasetas 4 gol atmıştır.
Anastasios Bakasetas 2013 yılında ise Yunanistan U20 takımına çağrılmıştır.
Burada FIFA 20 yaş altı dünya kupasında forma giyme şansı bulan Bakasetas 4 maçta oynamıştır. 2012 – 2014 yılları arasında da Yunanistan U21 milli takımı forması giymiştir.
Potansiyeli açık genç futbolcular arasında gösterilmiştir. Bakasetas ilk kez Yunanistan a milli takım formasını da 2016 yılında giymiştir.
2016 yılında Yunanistan A Milli takımı ile birlikte karşılaşmaya çıkarak ülkesini Avrupa şampiyonası elemelerinde de temsil etmiştir.