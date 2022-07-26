TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

Karadeniz devinde sağ stoper arayışları sürüyor.
Karadeniz devinde sağ stoper arayışları sürüyor.
Birçok isim için devreye giren bordo-mavililerde girişimler sıklaştırıldı.
Manchester United'dan ayrılması beklenen Axel Tuanzebe ve bir diğer Premier Lig ekibi Leicester City'nin kiralık listesine koyduğu Jannik Vestergaard konusunda şu ana kadar ilerleme kaydedemeyen bordo-mavililer, bu kez rotayı Fransa'ya çevirdi.
Trabzonspor, Alexander Djiku için harekete geçti.
Bordo-mavililer Strasbourg forması giyen 27 yaşındaki Ganalı milli oyuncu Alexander Djiku için kulübüne fiyat sordu.
Güncel transfermarkt değeri 10 milyon euro gözüken oyuncu için ödenebilir cevap gelmesi durumunda Trabzonspor yönetim kurulu uzun vadeli bir ödeme planı ile resmen kapıyı çalacak.
1.82 boyundaki futbolcu sağ stoper olmasının yanı sıra defansif orta saha ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.
ALEXANDER DJIKU KİMDİR?
9 Ağustos 1994 tarihind Fransa'nın Montpellier şehrinde doğan Alexander Djiku 27 yaşındadır.
1.82 metre boyundaki stoper futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu.
2017 yılında 2 milyon euro karşılığında SM Caen'e transfer oldu.
2019-2020 sezonunda ise bu kez 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alındı.
Aslen Ganalı olan deneyimli oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı.
1 kez yılın futbolcusu seçildi.
Kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.