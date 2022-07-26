Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Son şampiyon Trabzonspor, takıma yaptığı takviyelerin ardından Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda stoperin sağ tarafında oynayacak isimler üzerine yoğun araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda bordo-mavililerin gündemine gelen isim Fransa 1.Lig takımlarınan Strasbourg oyuncusu Alexander Djiku oldu. Fırtına, 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

Karadeniz devinde sağ stoper arayışları sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

Birçok isim için devreye giren bordo-mavililerde girişimler sıklaştırıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

Manchester United'dan ayrılması beklenen Axel Tuanzebe ve bir diğer Premier Lig ekibi Leicester City'nin kiralık listesine koyduğu Jannik Vestergaard konusunda şu ana kadar ilerleme kaydedemeyen bordo-mavililer, bu kez rotayı Fransa'ya çevirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

Trabzonspor, Alexander Djiku için harekete geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

Bordo-mavililer Strasbourg forması giyen 27 yaşındaki Ganalı milli oyuncu Alexander Djiku için kulübüne fiyat sordu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

Güncel transfermarkt değeri 10 milyon euro gözüken oyuncu için ödenebilir cevap gelmesi durumunda Trabzonspor yönetim kurulu uzun vadeli bir ödeme planı ile resmen kapıyı çalacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

1.82 boyundaki futbolcu sağ stoper olmasının yanı sıra defansif orta saha ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

ALEXANDER DJIKU KİMDİR?

9 Ağustos 1994 tarihind Fransa'nın Montpellier şehrinde doğan Alexander Djiku 27 yaşındadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

1.82 metre boyundaki stoper futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

2017 yılında 2 milyon euro karşılığında SM Caen'e transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

2019-2020 sezonunda ise bu kez 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alındı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor

Aslen Ganalı olan deneyimli oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan tatsız prova
Avcı'dan iddialı sözler! "Geçen sezon..."
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
DSİ bekçi alımı yapacak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Boupendza bombası Fenerbahçe'den Boupendza bombası 01:03
Anlaşma tamam! İşte Aslan'nın yeni 6 numarası Anlaşma tamam! İşte Aslan'nın yeni 6 numarası 00:45
Adem Büyük Manisa FK’da Adem Büyük Manisa FK’da 00:21
Yiğidolar 2 golle kazandı Yiğidolar 2 golle kazandı 00:16
Yiğidolar 2 golle kazandı Yiğidolar 2 golle kazandı 00:16
Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü! Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü! 00:13
Daha Eski
Fırtına'dan tatsız prova Fırtına'dan tatsız prova 00:10
Avcı'dan iddialı sözler! "Geçen sezon..." Avcı'dan iddialı sözler! "Geçen sezon..." 00:09
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Beşiktaş transferi resmen açıkladı 00:09
Cimbom'a Harit şoku! İşte yeni adresi Cimbom'a Harit şoku! İşte yeni adresi 00:09
G.Saray istiyordu! Ndombele için karar verildi G.Saray istiyordu! Ndombele için karar verildi 00:09
Beşiktaş Iraklı futbolcuyla görüşmelere başladı! Beşiktaş Iraklı futbolcuyla görüşmelere başladı! 00:09