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Kamp iyi geçti

“Empoli maçının ilk yarısında dalgalı oyun sergiledik. 2. devrede kaliteyi yükselttik ve topa sahip olduk. Bunu genele yaymalıyız”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Kamp iyi geçti

Teknik direktör Abdullah Avcı, Empoli maçının ikinci yarısında iyi oynadıklarını söyledi. Bordo-mavili hoca, "İki maçın arası 72 saat olmalı. Planlamada bunu yapamadığımız için kadro değişiklikliği yaptık. İlk yarıda dalgalı bir oyun vardı. İyi dağılım yapamadık. İkinci yarıda kaliteyi yükselttik ve topa sahip olup baskı kurduk. Daha şiddetli baskı yapmamız ve bunu genele yaymamız lazım. Şampiyon takım böyle olur. Topa sahip olmak önemli" dedi.

"TRABZONSPOR ŞAMPİYONDUR"

Avcı sözlerine şöyle devam etti:

"Trabzonspor geçen sene ligi forse etmiş şampiyon takımdır. Oyun organizasyonlarında eksik olan taraftarımızın üstüne yoğunlaşacağız. Oyun organizasyonlarını çalışmaya başladık. 2. yarıda iyiydik"

4 OYUNCU KADRODA YOKTU

Fırtına'nın Empoli ile oynadığı maçta 4 oyuncu maç kadrosuna alınmadı. Kas ağrıları bulunan Ahmetcan Kaplan tedbir amaçlı dinlendirilirken, yine sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da maç kadrosuna dahil edilmedi. Faruk Can Genç ise tercihen kadroda yer almadı.

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