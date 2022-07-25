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TRABZONSPOR EMPOLI ASPOR ŞİFRESİZ İZLE  | Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda Saat kaçta?

Son şampiyon Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Empoli ile hazırlık maçı yapacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da yeni transferler ve gençlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:33
TRABZONSPOR EMPOLI ASPOR ŞİFRESİZ İZLE  | Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda Saat kaçta?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya kampında son olarak Torino ile hazırlık maçı yapmış ve 3-0 mağlup olmuştu.

Fırtına, bir başka İtalyan ekibi Empoli ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR - EMPOLI İLK 11'LER!

Empoli:Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro, Satriano

Trabzonspor:Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Yusuf, Doğucan, Siopis, Bakasetas , Abdülkadir, Kouassi, Djaniny

TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Empoli maçı saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR EMPOLI HAZIRLIK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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