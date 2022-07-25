Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya kampında son olarak Torino ile hazırlık maçı yapmış ve 3-0 mağlup olmuştu.

Fırtına, bir başka İtalyan ekibi Empoli ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR - EMPOLI İLK 11'LER!

Empoli:Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro, Satriano

Trabzonspor:Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Yusuf, Doğucan, Siopis, Bakasetas , Abdülkadir, Kouassi, Djaniny

TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Empoli maçı saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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