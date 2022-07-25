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TRABZONSPOR EMPOLI ASPOR ŞİFRESİZ İZLE 🔥 | Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Son şampiyon Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Empoli ile hazırlık maçı yapacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da yeni transferler ve gençlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00
TRABZONSPOR EMPOLI ASPOR ŞİFRESİZ İZLE 🔥 | Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Torino ile hazırlık maçı yapmış ve 3-0 mağlup olmuştu. Fırtına, bir başka İtalyan ekibi Empoli ile hazırlık maçı yapacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor sol kanadı Trezeguet ile doldurmuştu. Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i de kadrosuna katan Trabzonspor, yeni sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Empoli maçı 25 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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