Şimdi sıra onlarda

Trabzonspor'da sezonun sona ermesinin ardından Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür kulübün çıkarlarına uygun olması halinde takımdan ayrılabileceklerini söylemişlerdi. Ancak bordo- mavili kulübe iki oyuncu için de resmi teklif gelmedi. Yönetim de bunun üzerine iki sembol ismiyle masaya oturma kararı aldı. Takım Türkiye'ye döndükten sonra bu iki oyuncuyla masaya oturacak olan yönetim kurulu, yerli oyuncular için maaş düzenlemesinde tavan fiyat olarak Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü belirleyecek. İki oyuncunun da bu süreye kadar bir teklif gelmemesi durumunda yönetim kurulunun teklifini kabul edeceği ifade edildi.