Haberler Trabzonspor Şimdi sıra onlarda

Şimdi sıra onlarda

Yönetim, takımdan ayrılma ihtimalleri olan ancak henüz resmi teklif alamayan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile görüşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Şimdi sıra onlarda
Trabzonspor'da sezonun sona ermesinin ardından Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür kulübün çıkarlarına uygun olması halinde takımdan ayrılabileceklerini söylemişlerdi. Ancak bordo- mavili kulübe iki oyuncu için de resmi teklif gelmedi. Yönetim de bunun üzerine iki sembol ismiyle masaya oturma kararı aldı. Takım Türkiye'ye döndükten sonra bu iki oyuncuyla masaya oturacak olan yönetim kurulu, yerli oyuncular için maaş düzenlemesinde tavan fiyat olarak Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü belirleyecek. İki oyuncunun da bu süreye kadar bir teklif gelmemesi durumunda yönetim kurulunun teklifini kabul edeceği ifade edildi.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisini Jorge Jesus istemedi! Kim Min-Jae ve Luiz Gustavo’dan sonra o da gidiyor…
Türkbükü'nde lahmacun borsası yine yükseldi! 195 TL'yi az bulan beach ara zam yaparak fiyatı 225 TL'ye çıkarttı
Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor
Cimbom yanıt bekliyor! Embalo transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor
Fırtına'nın gündemindeydi! Flaş ayrılık iddiası
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | Lise kayıt tarihleri ve lise kaydı için gerekli evrakların listesi!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
E- OKUL GİRİŞ | E OKUL VBS LİSE TERCİH EKRANI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut ve iddia Umut ve iddia 06:37
Fener'de büyük temizlik! İşte sıradaki yolcular... Fener'de büyük temizlik! İşte sıradaki yolcular... 00:10
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:07
Seferovic golle başladı! G.Saray Kasımpaşa'yı devirdi Seferovic golle başladı! G.Saray Kasımpaşa'yı devirdi 00:06
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'a 1. Lig'den transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'a 1. Lig'den transfer 00:06
G.Saray'da ayrılık kapıda! İşte Morutan'ın yeni adresi... G.Saray'da ayrılık kapıda! İşte Morutan'ın yeni adresi... 00:06
Daha Eski
Fırtına'nın gündemindeydi! Flaş ayrılık iddiası Fırtına'nın gündemindeydi! Flaş ayrılık iddiası 00:06
Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray... Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray... 00:06
F.Bahçe Plea'ya teklifini sundu! F.Bahçe Plea'ya teklifini sundu! 00:06
F.Bahçe için İstanbul'a geliyor F.Bahçe için İstanbul'a geliyor 00:06
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 00:05
Kanarya'nın genç golcüsüne talip var! Kanarya'nın genç golcüsüne talip var! 00:05