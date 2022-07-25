Keyifli idman

Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanı neşe içinde geçti. Torino'ya karşı oynayanlar yenileme çalışması yaptı, diğer futbolcular dinamik ısınma ile başlayıp çift kale maç ile idmanı bitirdi. Bordo-mavili oyuncuların bir hayli keyifli olmaları dikkat çekti.
Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanı neşe içinde geçti. Torino'ya karşı oynayanlar yenileme çalışması yaptı, diğer futbolcular dinamik ısınma ile başlayıp çift kale maç ile idmanı bitirdi. Bordo-mavili oyuncuların bir hayli keyifli olmaları dikkat çekti.