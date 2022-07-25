TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Son şampiyon bordo-mavililer, Slovenya kampının ardından ilk ciddi hazırlık maçını Avusturya'da Torino ile yapmıştı.
Son şampiyon bordo-mavililer, Slovenya kampının ardından ilk ciddi hazırlık maçını Avusturya'da Torino ile yapmıştı.
Karadeniz temsilcisi mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrılırken iyi izlenimler de verememişti.
Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, İtayan ekibiyle oynanan karşılaşma sonrasında transfer isteğini yineledi.
"TRANSFER KOLAY OLMUYOR"
Abdullah Avcı açıklamasında, "Transfer kolay olmuyor. Geçen yıldan beri önemli şeyler yapıyoruz. Sağ stoper konusunu söyledik, çalışma yapılıyor.
Görüşmeler devam ediyor bu anlamda. Mevcutta da geçen seneden burada oynayan 3-4 kişi var. Oraya transfer yapacağız.
Diğer bölgelerde ise duruma, ihtiyaca veya fırsata göre değerlendireceğiz.
Kaliteli ve rekabete uygun oyuncu grubum da var. Belki bazı bölgelerde sayısal olarak eksik ama birbirini tamamlayan oyuncular da var." ifadelerini kullanmıştı.
TALEBİNİ YÖNETİME İLETTİ
Sadece sağ stoper değil, iki yönlü orta saha, kanat oyuncusu ve forvet talebini yönetime iletti.
İdareciler ligin başlamasına kısa süre kala kolları sıvayarak transfer çalışmalarına başladılar.
GİDENLER DE OLACAK
Abdullah Avcı şartların oluşması halinde bir yedek kaleci almayı planladıklarını da kaydetti.
Önceliğin sağ stoperde olduğunu söyledi.
Fırtına'da sadece gelecek olanlar değil gözler aynı zamanda gideceklerde.
Trabzonspor'un hali hazırda 14 yabancı oyuncusu bulunuyor.
Fode Koita ve Anders Trondsen ile yolları ayırmak için gün sayıyorlar.
Bordo-mavililer bu 2 kontenjanı sağ stoper ve kanat oyuncusuyla doldurmayı planlıyor.
Scout ekibi de yerli ve yabancı olmak üzere tüm datayı tarayarak en uygun oyuncuları sunuyor.