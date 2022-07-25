Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Bordo-mavililer bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Avcı, transfer talebini yönetime iletti. Avcı, sağ toperin yanı sıra; iki yönlü orta saha, kanat oyuncusu ve forvet istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Son şampiyon bordo-mavililer, Slovenya kampının ardından ilk ciddi hazırlık maçını Avusturya'da Torino ile yapmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Karadeniz temsilcisi mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrılırken iyi izlenimler de verememişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, İtayan ekibiyle oynanan karşılaşma sonrasında transfer isteğini yineledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

"TRANSFER KOLAY OLMUYOR"

Abdullah Avcı açıklamasında, "Transfer kolay olmuyor. Geçen yıldan beri önemli şeyler yapıyoruz. Sağ stoper konusunu söyledik, çalışma yapılıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Görüşmeler devam ediyor bu anlamda. Mevcutta da geçen seneden burada oynayan 3-4 kişi var. Oraya transfer yapacağız.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Diğer bölgelerde ise duruma, ihtiyaca veya fırsata göre değerlendireceğiz.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Kaliteli ve rekabete uygun oyuncu grubum da var. Belki bazı bölgelerde sayısal olarak eksik ama birbirini tamamlayan oyuncular da var." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

TALEBİNİ YÖNETİME İLETTİ

Sadece sağ stoper değil, iki yönlü orta saha, kanat oyuncusu ve forvet talebini yönetime iletti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

İdareciler ligin başlamasına kısa süre kala kolları sıvayarak transfer çalışmalarına başladılar.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

GİDENLER DE OLACAK

Abdullah Avcı şartların oluşması halinde bir yedek kaleci almayı planladıklarını da kaydetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Önceliğin sağ stoperde olduğunu söyledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Fırtına'da sadece gelecek olanlar değil gözler aynı zamanda gideceklerde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Trabzonspor'un hali hazırda 14 yabancı oyuncusu bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Fode Koita ve Anders Trondsen ile yolları ayırmak için gün sayıyorlar.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Avcı raporu verdi: Fırtına'ya 4 transfer gerekiyor

Bordo-mavililer bu 2 kontenjanı sağ stoper ve kanat oyuncusuyla doldurmayı planlıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın gündemindeydi! Flaş ayrılık iddiası
Hamsik'ten Şampiyonlar Ligi açıklamaları!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
E- OKUL GİRİŞ | E OKUL VBS LİSE TERCİH EKRANI
LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut ve iddia Umut ve iddia 06:37
Fener'de büyük temizlik! İşte sıradaki yolcular... Fener'de büyük temizlik! İşte sıradaki yolcular... 00:10
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:07
Seferovic golle başladı! G.Saray Kasımpaşa'yı devirdi Seferovic golle başladı! G.Saray Kasımpaşa'yı devirdi 00:06
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'a 1. Lig'den transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'a 1. Lig'den transfer 00:06
G.Saray'da ayrılık kapıda! İşte Morutan'ın yeni adresi... G.Saray'da ayrılık kapıda! İşte Morutan'ın yeni adresi... 00:06
Daha Eski
Fırtına'nın gündemindeydi! Flaş ayrılık iddiası Fırtına'nın gündemindeydi! Flaş ayrılık iddiası 00:06
Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray... Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray... 00:06
F.Bahçe Plea'ya teklifini sundu! F.Bahçe Plea'ya teklifini sundu! 00:06
F.Bahçe için İstanbul'a geliyor F.Bahçe için İstanbul'a geliyor 00:06
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 00:05
Kanarya'nın genç golcüsüne talip var! Kanarya'nın genç golcüsüne talip var! 00:05