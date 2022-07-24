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TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerin önceliği sağ stoper... Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına'da gündeme gelen son isim bir dönem Barcelona forması da giyen Murillo olmuştu. İtalyan basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 19:01
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Edgar Ie'nin sakatlığının ardından sağ stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavililerde birçok isim gündeme gelmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Fırtına en kısa zamanda bu bölge için transferi sonlandırmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

AVCI'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Abdullah Avcı, Torino ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Avcı, stoper transferi ile ilgili, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Stoper bölgesine transfer yapacağız.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Diğer mevkilere ise fırsata göre değerlendireceğiz. Kamp çok iyi geçiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Bu şekilde çalışarak en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

FIRTINA'DA GÜNDEM MURILLO

Fırtına'da sağ stoper bölgesi için ortaya atılan son isim Murillo olmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Bonservisi Sampdoria'da olan Kolombiyalı stoper için Karadeniz ekibinin İtalya'ya çıkarma yapacağı öğrenilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Son 1.5 sezonu Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki stoper ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

İtalyan basınında yer alan haberde Kolombiyalı futbolcunun Sampdoria'dan ayrılmak istediği iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Haberde, Murillo'nun Kolombiya Milli Takımı'na geri dönebilmek için sürekli forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmak istediği yazıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı transferdeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

2023 yılına kadar Sampdoria ile sözleşmesi bulunan futbolcu için bu zamana kadar toplam 36.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

Kolombiyalı futbolcu 2018 yılında 21 milyon Euro karşılığında Valencia'ya satılmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HAaBERLERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Murillo...

BARCELONA FORMASI DA GİYDİ

30 yaşındaki futbolcu 2019 yılında da Valencia'dan Barcelona'ya kiralanmış ve yarım sezon Barcelona forması giymişti.

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