Haberler Trabzonspor Taraftarlar akın etti

Taraftarlar akın etti

Trabzonspor taraftarları, Torino ile oynanan hazırlık maçına adeta akın etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Taraftarlar akın etti

Bordo-mavili taraftarlar tribünleri tamamen doldururken az sayıda Torino seyircisi de karşılaşmayı takip etti.

AVCI'YA YOĞUN DESTEK

Yıllar sonra Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük ilgi. Taraffarlar usta hoca ile bol bol selfie çekildiler. Ona tezahüratlar yaptılar.


MAÇLA BiRLiKTE ŞiDDETLi YAĞIŞ
Fırtına ile Torino arasında oynanan karşılaşma öncesi bir anda hava kapatarak şiddetli bir yağışa dönüştü. Hem taraftarlar hem de hazırlıksız yakalanan oyuncular hemen yağmurluklarını giydi. Ancak yağmur taraftarı etkilemedi.


TAÇTAN GOL!
FIRTNA'nın 'taç antrenörü' olarak danışmanlık aldığı Thomas Gronnemark'ın antrenmanlarına teknik direktör Abdullah Avcı büyük önem veriyor. Gronnemark, sahayı 4'e bölerek taçların nasıl kullanılması gerektiğini uygulamalı olarak öğretiyor.


ABDÜLKADİR DiNLENDiRiLDi
Kas ağrıları olan Abdülkadir Ömür, Torino maçında riske edilmedi. 23 yaşındaki 10 numara yarın oynanacak olan Empoli mücadelesine hazır olacağı öğrenildi. Yine Faruk Can Genç de kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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