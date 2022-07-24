Haberler Trabzonspor Djaniny ile 2 yıl daha

Djaniny ile 2 yıl daha

Trabzonspor'da  kadroyu takviye çalışmaları devam ederken iç transferde de önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny Semedo ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Djaniny ile 2 yıl daha
Daha önce prensip anlaşmasına varılan ancak yüz yüze görüşmek için sözleşen taraflar arasında gerçekleşen temas sonucunda 31 yaşındaki Djaniny Semedo, yıllık kazandığı ücret sabit kalacak ancak bonuslar eklenecek şekilde 2 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Taraflar kısa süre içinde resmi imzaları atacak.
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