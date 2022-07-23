TRABZONSPOR TORINO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Torino ile hazırlık maçı yapacak. Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin ve gençlerin performansı merak uyandırıyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Torino maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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