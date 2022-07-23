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TRABZONSPOR TORİNO ASPOR ŞİFRESİZ İZLE 🔥 | Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Son şampiyon Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Torino ile hazırlık maçı yapacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da yeni transferler ve gençlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:30
TRABZONSPOR TORİNO ASPOR ŞİFRESİZ İZLE 🔥 | Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Torino ile hazırlık maçı yapacak. Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin ve gençlerin performansı merak uyandırıyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Torino maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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