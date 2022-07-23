TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan transfer sözleri "Stoper bölgesine transfer yapacağız"

Trabzonspor Avusturya'da Torino ile karşılaştı. Bordo mavili ekip İtalyan takımı Torino'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası canlı yayında konuşan Abdullah Avcı transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'dan Torino maçı sonrası açıklamaları;

Abdullah Avcı: "Böyle maçlar oyunu görmek, bir sonrakine daha iyi olmak için var. Rakip, fiziksel olarak bizden daha iyi durumda. Bu maçları oynamak bizim için olumlu anlamda dersler oluyor. Buna göre hazırlanacağız. Güzel test maçı oldu. Trabzonspor her maç kazanmak ister. Bizim için güzel bir test oldu. Önümüzde güzel hedefler var onlar bizi dinamik tutuyor.

Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Stoper bölgesine transfer yapacağız. Diğer mevkilere ise fırsata göre değerlendireceğiz. Kamp çok iyi geçiyor. Bu şekilde çalışarak en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

"Taraftara değinmek lazım, onlar her yerde bizimle beraberler. Bir an olsun yalnız bırakmıyorlar. Geçen sene yaşadıkları mutluluklarını yüzlerinden görebiliyoruz. Bunları görmek bize yeni motivasyon sağlıyor. Onlara teşekkür ediyoruz."