Haberler Trabzonspor En iyisini aldı

En iyisini aldı

Teknik direktör Abdullah Avcı, ekibe taç antrenörü katılacağını açıklamıştı. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen Gronnemark dün kampta işbaşı yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
En iyisini aldı
Abdullah Avcı; duran top, taç, geçiş oyunu ve savunma antrenörü gibi branşların futbolun gelişimine çok ciddi katkı yaptığını söylemişti. Bu doğrultuda bir taç antrenörü arayışına başladıklarını söyleyen başarılı hoca, alanında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Thomas Gronnemark'ta karar kıldı. Dünyanın en uzun taç atışı rekorunu da elinde bulunduran Gronnemark, Liverpool'da Kloop dahil olmak üzere birçok önemli kulüpte çalıştı. Avusturya kamp kadrosuna dahil olan Danimarkalı teknik adam, Avcı ile uygulayacağı idman programı üzerine görüştü.
DİĞER
Son dakika transfer haberleri: İşte Nwakaeme'nin yeni takımı! İngiltere yolcusu
İş insanı fena yakalandı! Sevgilisine aldığı hediyeleri yanlışlıkla eşine gönderince...
Aslan'a Brezilyalı orta saha!
Fırtına Avusturya'da esiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Avusturya'da esiyor!
Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
POLİS ALIMI 2022 - BAŞVURU EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nwakaeme Hull City’e... Nwakaeme Hull City’e... 01:30
Yasin Göztepe’de Yasin Göztepe’de 01:28
Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu 01:26
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:22
Babel'in yeni takımı belli oldu! Babel'in yeni takımı belli oldu! 00:19
Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... 00:19
Daha Eski
Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları 00:19
Rıdvan Yılmaz'dan duygusal veda Rıdvan Yılmaz'dan duygusal veda 00:19
Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! 00:19
F.Bahçe'ye Flamengo'dan 1 transfer daha! F.Bahçe'ye Flamengo'dan 1 transfer daha! 00:18
Vida'nın yeni takımı belli oldu! Vida'nın yeni takımı belli oldu! 00:18
Cimbom'a Grillitsch transferinde kötü haber! Cimbom'a Grillitsch transferinde kötü haber! 00:18