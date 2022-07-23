En iyisini aldı

Abdullah Avcı; duran top, taç, geçiş oyunu ve savunma antrenörü gibi branşların futbolun gelişimine çok ciddi katkı yaptığını söylemişti. Bu doğrultuda bir taç antrenörü arayışına başladıklarını söyleyen başarılı hoca, alanında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Thomas Gronnemark'ta karar kıldı. Dünyanın en uzun taç atışı rekorunu da elinde bulunduran Gronnemark, Liverpool'da Kloop dahil olmak üzere birçok önemli kulüpte çalıştı. Avusturya kamp kadrosuna dahil olan Danimarkalı teknik adam, Avcı ile uygulayacağı idman programı üzerine görüştü.