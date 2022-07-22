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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz devi, sağ stoper için de girişimlerini aralıksız sürdürüyor. Manchester Utd'den Tuanzebe ile Leicester City'den Vestergaard ilk adaylar olarak gözüküyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek, Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezegut'ye imza attıran Karadeniz devi, stoper de alacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Bordo-mavili takımın listesi çok uzundu ama şu anda gündemde Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe ile Leicester City kulübünün satış listesine koyduğu Jannik Vestergaard bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

KİRALAMA FORMÜLÜ

Bu iki futbolcuyu yakın takibe alan Trabzonspor, gerekli adımları da atıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Pürüzlerin giderilmesi durumunda satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokulacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Tuanzebe, önceki sezon 2 kulüpte kiralık olarak oynadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Aston Villa ve Napoli'de görev yapan 24 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz stoper, takımda yer bulamıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

United'ın altyapısından yetişen Tuanzebe, 1.85 boyunda ve sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Bu iki isim için Karadeniz devinin kurmaylarının girişimlerine devam ettiği dile getiriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

AXEL TUANZEBE KİMDİR?

Axel Tuanzebe, 13 Kasım 1997 tarihinde Demokratik Kongo'nun Bunia kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United'ın altyapısında başlayan Tuanzebe, daha sonra Aston Villa ve Napoli gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Tuanzebe, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Premier Lig temsilcisiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

JANNIK VESTERGAARD KİMDİR?

3 Ağustos 1993'te Danimarka'nın Hvidovre şehrinde dünyaya gelen Jannik Vestergaard kariyerine Bröndby takımında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Transfermarkt verilerine göre bonservis değeri 13 milyon Euro olan Vestergaard, kariyerinde çıktığı 343 maçta 26 gol attı,1 asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Vestergaard, Southampton'dan Leicester City'ye 17.6 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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