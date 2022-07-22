TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da transfer harekatı! Listede Tuanzebe ve Vestergaard var

Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor.
Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek, Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezegut'ye imza attıran Karadeniz devi, stoper de alacak.
Bordo-mavili takımın listesi çok uzundu ama şu anda gündemde Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe ile Leicester City kulübünün satış listesine koyduğu Jannik Vestergaard bulunuyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Bu iki futbolcuyu yakın takibe alan Trabzonspor, gerekli adımları da atıyor.
Pürüzlerin giderilmesi durumunda satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokulacak.
Tuanzebe, önceki sezon 2 kulüpte kiralık olarak oynadı.
Aston Villa ve Napoli'de görev yapan 24 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz stoper, takımda yer bulamıyor.
United'ın altyapısından yetişen Tuanzebe, 1.85 boyunda ve sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.
Bu iki isim için Karadeniz devinin kurmaylarının girişimlerine devam ettiği dile getiriliyor.
AXEL TUANZEBE KİMDİR?
Axel Tuanzebe, 13 Kasım 1997 tarihinde Demokratik Kongo'nun Bunia kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United'ın altyapısında başlayan Tuanzebe, daha sonra Aston Villa ve Napoli gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.
Geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Tuanzebe, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.
Premier Lig temsilcisiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...
JANNIK VESTERGAARD KİMDİR?
3 Ağustos 1993'te Danimarka'nın Hvidovre şehrinde dünyaya gelen Jannik Vestergaard kariyerine Bröndby takımında başladı.
Transfermarkt verilerine göre bonservis değeri 13 milyon Euro olan Vestergaard, kariyerinde çıktığı 343 maçta 26 gol attı,1 asist yaptı.
Vestergaard, Southampton'dan Leicester City'ye 17.6 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.