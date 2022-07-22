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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kaleye takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için yeniden devrede. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 10:08
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesinde yeni bir kadro yapılanmasına giren Göztepe ile Trabzonspor arasındaki transfer hattı yeniden canlandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da, transfer harekatı devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Fırtına, iddialı bir kadro kurarak hem Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak hem de ligde yeniden şampiyon olmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Bordo-mavililerde kaleci transferi gündemde...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Yeni Asır'da yer alan habere göre Göztepe'de taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilen genç kaleci İrfan Can Eğribayat'a Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bir kez daha talip oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği 24 yaşındaki eldiven için Karadeniz ekibi ciddi bir teklifle Göz-Göz'ün kapısını çaldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Sarı-kırmızılı yönetim transfere karşılık bordo- mavili ekipten futbolcu artı bir miktar bonservis bedeli talep etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

KİRALIK OLARAK GELECEK

Göztepeli kurmaylar, tepkiler nedeniyle kulüp aradığı İrfan Can'a karşılık Trabzonspor'dan golcüler Enis Destan ya da Batuhan Kör ikilisinden birinin yanı sıra stoper Taha Altıkardeş'i de kiralık olarak istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Ayrıca sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisinden transfere karşılık bir miktar da bonservis bedeli talep etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Trabzon yönetimi, teklife olumlu bakarken, takasta kullanılacak futbolcuların kararları da transferde etkili olacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

İzmir doğumlu genç yıldız adayı Enis Destan, Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran Altınordu bünyesinde yetişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi futboluna bünnin farklı yaş kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon ara transfer döneminde Trabzon'a imza atmıştı.

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