TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! İrfan Can Eğribayat...

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesinde yeni bir kadro yapılanmasına giren Göztepe ile Trabzonspor arasındaki transfer hattı yeniden canlandı.
Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesinde yeni bir kadro yapılanmasına giren Göztepe ile Trabzonspor arasındaki transfer hattı yeniden canlandı.
Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da, transfer harekatı devam ediyor.
Fırtına, iddialı bir kadro kurarak hem Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak hem de ligde yeniden şampiyon olmak istiyor.
Bordo-mavililerde kaleci transferi gündemde...
Yeni Asır'da yer alan habere göre Göztepe'de taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilen genç kaleci İrfan Can Eğribayat'a Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bir kez daha talip oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği 24 yaşındaki eldiven için Karadeniz ekibi ciddi bir teklifle Göz-Göz'ün kapısını çaldı.
Sarı-kırmızılı yönetim transfere karşılık bordo- mavili ekipten futbolcu artı bir miktar bonservis bedeli talep etti.
KİRALIK OLARAK GELECEK
Göztepeli kurmaylar, tepkiler nedeniyle kulüp aradığı İrfan Can'a karşılık Trabzonspor'dan golcüler Enis Destan ya da Batuhan Kör ikilisinden birinin yanı sıra stoper Taha Altıkardeş'i de kiralık olarak istedi.
Ayrıca sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisinden transfere karşılık bir miktar da bonservis bedeli talep etti.
Trabzon yönetimi, teklife olumlu bakarken, takasta kullanılacak futbolcuların kararları da transferde etkili olacak.
İzmir doğumlu genç yıldız adayı Enis Destan, Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran Altınordu bünyesinde yetişti.
Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi futboluna bünnin farklı yaş kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon ara transfer döneminde Trabzon'a imza atmıştı.
Göz-Göz'ün talep ettiği diğer golcü Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş de aynı dönemde Bursa'dan Karadeniz ekibine transfer olmuştu.
İki kulüp arasında ayrıca bonservis bedeli konusunda da pazarlıklar devam ediyor.