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İki maç da A Spor’da

Fırtına, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Bordo-mavililer, yarın İtalya'dan Torino, 25 Temmuz'da da Empoli ile karşılaşacak. İki karşılaşma da TSİ 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan HD olarak naklen yayımlanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
İki maç da A Spor’da

Fırtına, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Bordo-mavililer, yarın İtalya'dan Torino, 25 Temmuz'da da Empoli ile karşılaşacak. İki karşılaşma da TSİ 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan HD olarak naklen yayımlanacak.

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Uğurcan ve Dorukhan, kampta yapışık ikizler gibi hareket ediyorlar. Sezon öncesi birlikte milli takım kampına ve ardından tatile giden ikili, antrenmanların dışında tüm vakitlerini neredeyse beraber geçiriyorlar. Evleri de birbirine komşu olan Dorukhan ve Uğurcan, dünkü antrenman öncesi taş kağıt makas oyunu oynadılar.

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