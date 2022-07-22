Haberler Trabzonspor Cornelius'un hedefi 20 gol

Cornelius'un hedefi 20 gol

Cornelius, bu sezon daha fazla gol atarak kariyer rekoru kırmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Cornelius'un hedefi 20 gol
Karadeniz devinin forveti Cornelius, attığı gollerle şampiyonluk sezonuna damgasını vurmuştu. Ligde 37 maçta 15, toplamda ise 42 maçta 17 golle sezonu tamamlayarak kariyerinin en skorer dönemlerinden birini geçiren Danimarkalı santrfor, yeni sezon öncesi hedef büyüttü. Trabzonspor'un yanı sıra Danimarka Milli Takımı'nda Fransa'ya karşı attığı gollerle de Avrupa'nın dikkatini çeken Cornelius, 2022-23 sezonu damga vurmak istiyor. Bunun için kampta oldukça istekli çalışan Cornelius'un kafasındaki rakamın 20 gol ve üzeri olduğu öğrenildi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarın beklediği isim için ilk teklifi yaptı! Okan Buruk yıldız oyuncuyu çok istiyor...
Suçüstü! Ehliyetine el konulan Ece Sükan Bebek’te direksiyon başında yakalandı
Fırtına'da stoper harekatı! Listede 2 isim var
Cimbom'da hedef Thiago Mendes!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da stoper harekatı! Listede 2 isim var
Muric'e kanca
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest!
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şehir rövanşa bıraktı Şehir rövanşa bıraktı 01:16
Konya fişi çekti Konya fişi çekti 01:14
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest 01:08
Konyaspor turun kapısını araladı! Konyaspor turun kapısını araladı! 00:59
F.Bahçe Joao Pedro'yu KAP'a bildirdi! Bonservis... F.Bahçe Joao Pedro'yu KAP'a bildirdi! Bonservis... 00:59
F.Bahçe'den G.Saray'a Joao Pedro göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Joao Pedro göndermesi! 00:59
Daha Eski
Konyaspor turun kapısını araladı! Konyaspor turun kapısını araladı! 00:59
Başakşehir turu rövanşa bıraktı! Başakşehir turu rövanşa bıraktı! 00:58
Mostafa Mohamed'i resmen Nantes'ta! Mostafa Mohamed'i resmen Nantes'ta! 00:58
Aslan Dubois'yı KAP'a bildirdi! Aslan Dubois'yı KAP'a bildirdi! 00:58
G.Saray'da gözde isim Mounie! G.Saray'da gözde isim Mounie! 00:55
Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti! Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti! 00:55