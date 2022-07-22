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Boş vakitlerde ders çalıştım

YKS'de Türkiye 898.'si olarak büyük bir başarı kazanan Trabzonspor'un kalecisi Kağan Moradaoğlu, Avusturya'da basının sorularını yanıtladı. 19 yaşındaki eldiven, "Maçlardan sonra boş zamanlarda çalışıyordum. Hukuk ya da psikoloji okuyabilirim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Boş vakitlerde ders çalıştım
YKS'de Türkiye 898.'si olarak büyük bir başarı kazanan Trabzonspor'un kalecisi Kağan Moradaoğlu, Avusturya'da basının sorularını yanıtladı. 19 yaşındaki eldiven, "Maçlardan sonra boş zamanlarda çalışıyordum. Hukuk ya da psikoloji okuyabilirim" ifadelerini kullandı.
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