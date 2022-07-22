Boş vakitlerde ders çalıştım

YKS'de Türkiye 898.'si olarak büyük bir başarı kazanan Trabzonspor'un kalecisi Kağan Moradaoğlu, Avusturya'da basının sorularını yanıtladı. 19 yaşındaki eldiven, "Maçlardan sonra boş zamanlarda çalışıyordum. Hukuk ya da psikoloji okuyabilirim" ifadelerini kullandı.
YKS'de Türkiye 898.'si olarak büyük bir başarı kazanan Trabzonspor'un kalecisi Kağan Moradaoğlu, Avusturya'da basının sorularını yanıtladı. 19 yaşındaki eldiven, "Maçlardan sonra boş zamanlarda çalışıyordum. Hukuk ya da psikoloji okuyabilirim" ifadelerini kullandı.