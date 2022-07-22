Akyazı yenilendi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde kutlamalar sonrası büyük hasarın oluştuğu geldiği Şenol Güneş Stadı'nda zemin onarım çalışmaları son aşamaya geldi. Binlerce taraftarın sahaya inmesiyle zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle hibrit çimler baştan aşağıya yenilendi. Kale direklerinin bağlı olduğu beton zeminin de hasar aldığı stat sil baştan yeniden modernize edildi. Alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi, alttan ısıtma sistemi, yeni tip sulama sistemi, hibrit örtüsü yenilendi.

UEFA YAKINDAN TAKİP ETTİ

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor'un stadyum yenileme çalışmalarını UEFA'nın da yakından takip ettiği öğrenildi. Yetkililerin sık sık bilgi aldığı dile getirildi.