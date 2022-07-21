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Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Torino ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 16:00
Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Torino ile hazırlık maçı yapacak. Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin ve gençlerin performansı merak uyandırıyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Torino maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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