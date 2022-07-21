Erce Kardeşler Hatayspor’da

Fırtına'nın yedek kalecisi Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transferi resmiyet kazandı. Bordo-mavili takımın KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in 31 Mayıs 2025 tarihli sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Hatayspor fesih bedeli olarak kulübümüze 400 bin euro ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Erce Kardeşler, şampiyonluk kupasıyla bir fotoğrafını kullanarak bir veda mesajı yayınladı. Tecrübeli eldiven bu ifadelere yer verdi: 3 senedir birlikte mücadele ederek 3 kupa kazandığım tüm takım arkadaşlarıma ve benden sevgisini, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler. Yolunuz açık olsun.