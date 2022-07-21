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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili yönetimi, sözleşmesini uzatmak istediği 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvetle Avusturya kampında anlaşmaya çalışacak. Bu hafta görüşme var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Trabzonspor bir taraftan takviye çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da iç transferde yoğun bir mesai harcıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Hem bazı isimlere yapılacak iyileştirmeler hem de gelecek sezon sonun sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili yaşanan süreç devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Gözler Denswil'den sonra Djaniny Semedo ile de yeniden anlaşmaya çevrilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Djaniny daha önce sözlü olarak Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

31 yaşındaki forvete ikinci kampta bu konunun resmiyete bağlanması için süre verilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

1.90 boyundaki yıldızın istediği yüksek rakamdan indirime gitmesi durumunda 2 yıllık imza atılması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

SEZON BAŞINDA AYRILIĞI AVCI ÖNLEMİŞTİ

Djaniny geride bıraktığımız sezonun başında Trabzonspor'dan ayrılmak istemiş, oyuncuyu Abdullah Avcı ikna etmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Djaniny'nin yeni sezon öncesi de Bordo-Mavililerden ayrılacağı haberleri basında yer almıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

HOCAMIZ BİZE 'BİR GÖREVİMİZ VAR' DEMİŞTİ

Sezon başında ayrılığın eşiğinden dönen Djaniny, Trabzonspor'un bu sezon şampiyonlukla sonuçlanan başarı hikayesini, "Sözlerime sezon öncesi kampından başlamak istiyorum.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Çünkü sezon öncesi kampına gittiğimizde hocamızla yaptığımız görüşmelerde, hocamız bize bir görevimiz var demişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Görevimiz de şampiyon olmaktı ve bunun için çok çalışmalıydık. İnanın biz çok çalıştık.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Bütün arkadaşlarımla beraber gereken ne varsa her şeyi yapmaya çalıştık. Çok zor durumlardan geçtik, asla kolay olmadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Hiçbir şampiyonluk kolay olmaz zaten ama biz bunu yapabileceğimizin farkındaydık ve böyle bir görevimiz vardı açıkçası.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Çünkü özgüvenle sahaya çıktığınızda sonuçlar iyi gittiğinde, işler biraz istediğiniz gibi gitmeye başladığında daha da güçleniyorsunuz.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Kolay olmadı aslında ama bugün bunu kutlayabiliyorsak geçmişteki çalışmalarımız terlemelerimiz sayesinde oldu" sözleriyle anlatmıştı.

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