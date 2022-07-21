TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...

Trabzonspor bir taraftan takviye çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da iç transferde yoğun bir mesai harcıyor.
Trabzonspor bir taraftan takviye çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da iç transferde yoğun bir mesai harcıyor.
Hem bazı isimlere yapılacak iyileştirmeler hem de gelecek sezon sonun sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili yaşanan süreç devam ediyor.
Gözler Denswil'den sonra Djaniny Semedo ile de yeniden anlaşmaya çevrilmişti.
Djaniny daha önce sözlü olarak Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmişti.
31 yaşındaki forvete ikinci kampta bu konunun resmiyete bağlanması için süre verilmişti.
1.90 boyundaki yıldızın istediği yüksek rakamdan indirime gitmesi durumunda 2 yıllık imza atılması bekleniyor.
SEZON BAŞINDA AYRILIĞI AVCI ÖNLEMİŞTİ
Djaniny geride bıraktığımız sezonun başında Trabzonspor'dan ayrılmak istemiş, oyuncuyu Abdullah Avcı ikna etmişti.
Djaniny'nin yeni sezon öncesi de Bordo-Mavililerden ayrılacağı haberleri basında yer almıştı.
HOCAMIZ BİZE 'BİR GÖREVİMİZ VAR' DEMİŞTİ
Sezon başında ayrılığın eşiğinden dönen Djaniny, Trabzonspor'un bu sezon şampiyonlukla sonuçlanan başarı hikayesini, "Sözlerime sezon öncesi kampından başlamak istiyorum.
Çünkü sezon öncesi kampına gittiğimizde hocamızla yaptığımız görüşmelerde, hocamız bize bir görevimiz var demişti.
Görevimiz de şampiyon olmaktı ve bunun için çok çalışmalıydık. İnanın biz çok çalıştık.
Bütün arkadaşlarımla beraber gereken ne varsa her şeyi yapmaya çalıştık. Çok zor durumlardan geçtik, asla kolay olmadı.
Hiçbir şampiyonluk kolay olmaz zaten ama biz bunu yapabileceğimizin farkındaydık ve böyle bir görevimiz vardı açıkçası.
Çünkü özgüvenle sahaya çıktığınızda sonuçlar iyi gittiğinde, işler biraz istediğiniz gibi gitmeye başladığında daha da güçleniyorsunuz.
Kolay olmadı aslında ama bugün bunu kutlayabiliyorsak geçmişteki çalışmalarımız terlemelerimiz sayesinde oldu" sözleriyle anlatmıştı.