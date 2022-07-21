Abdullah Avcı: İlk hedef kupa

Teknik direktör Abdullah Avcı, bordomavili kulübün şampiyonluk özel sayısına röportaj verdi. 14 Mayıs'ın kendisi için özel bir gün olduğunu belirten Avcı, "14 Mayıs 2005, U-17 Avrupa Şampiyonu olup kupa kaldırdığım gündü. 14 Mayıs 2022, Trabzonspor'la kupa aldığımız gündü. Bunu ben de o gün fark ettim. Son bir buçuk ay, 'şampiyon olduk olacağız' gibi bir durum olduğu için ben şampiyon olduğumuz Antalya maçında ne olduğunu anlayamadım aslında. Normalleşmişti. Şehirde de takımda da normalleşmişti. 'Mart'ta olamadık diye üzülmesinler' dedim, 'Nisan'da olur, iki bayramı bir arada yaparız' dedim. Öyle de oldu" dedi.

ÜLKE PUANI ÖNEMLİ

Avcı, öncelikli hedeflerinin Süper Kupa olduğunu belirterek şunları söyledi: "Önde ulaşılabilir hedefler var. Bütüne bakmak değil de parçadan bütüne gitmekte fayda var. Benim önümde şu an itibarıyla 30 Temmuz Süper Kupa finali var. Bunu alıp cebimize koymamız lazım. Sonra en yakın, ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi. Eğer play-off oynayacaksak gruplara kalmak var. Çünkü bu hedef, ülke puanı için, prestij için, deneyim için ve kulübün ekonomisine katkı için çok çok önemli. Onun dışında Trabzonspor'un forması bu ligde her zaman yarışacak zaten. Üç kulvarda da gidebildiği nokta neresi ise o mücadelenin içinde olacak Trabzonspor."

'DİK OYNA' SLOGANI ARTIK DEĞİŞMELİ

Avcı: 'Dik oyna' sloganı var ya, onun da değişmesi gerekiyor. Dik olalım, diklenelim de; oyun bugün öyle değil artık. Bizim altyapıda oynamış bir genç arkadaş bana bir gün sordu: 'Hocam dedi, siz bunu nasıl yaptırıyorsunuz?' 'Neyi' dedim. Topu çeviriyorlar, bir daha çeviriyorlar. Bizim taraftar buna tepki verir dedi. Genç arkadaş, ben dedi topu alıp bir defa döndüğümde, hocamız hemen düdük çalıp napıyorsun sen diye bağırırdı. Niye? Dikine oynayacaksın! Niye? Çünkü taraftar öyle istiyor. Trabzonspor'un geçmişte zaman zaman final değeri taşıyan maçlarda kaybetmesinin nedeni de bu; baskıdan, dik oynama zorunluluğundan."

BURASI VERİMLİ TOPRAKLAR

"Altyapı ile ilgili dizayn edilmesi gereken şeyler var" diyen Avcı, "Bunu Başkanımız ve yönetim ile konuştum. Ama şöyle bir güzelliği var: Burası verimli toprak, hep söylüyorum. Trabzonspor'un şampiyon olan kadrosunda Uğurcan, Ömür, Hüseyin, Serkan, Ahmetcan, ilk yarıda Parmak. Bu sayı çok iyi bir sayı. Yine de amacımız bu sayıyı arttırmak. Daha kaliteli, daha eğitimli, daha verimli bir durum oluşturmak. Geldiğimizden beri biraz dokunduk, ama daha yapmamız gereken şeyler var. Çalışıyoruz o yüzden" ifadelerini kullandı.

SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIZ

Yeni sezona sıfırdan başlayacaklarını belirten Abdullah Avcı, "Doğru. Yine, yeni, yeniden başlıyorsun. Sıfırdan başlıyorsun. Eşim seneler önce bir gün bana 'Ne oldu, dedi, bu puanların hepsi silinecek mi şimdi?' Evet her şey siliniyor aslında. Yeni mottolar, yeni hedefler, yeni söylemler artı oyunda eksik kalan ve geliştirmemiz gereken taraflar gruplarda şöyledir, ben buna çok dikkat ettim" dedi.

DAHA İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ

Şampiyonlar Ligi'ne göre takım mı kuracaksın diyecekler. Öyle bir şey yok. Bir kere mevcuttakinden daha iyi bir kadro kuracağız. Temmuz ayı ile Kasım ayı arası belki de daha sonra irdelenmesi gereken bir dört ay olacak. Dünya Kupası'ndan dolayı Kasım'da devre olacak. Bu önümüzdeki dört ay, acayip yoğun bir süreç.