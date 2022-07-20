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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Stoperde adı geçen Denayer için bordo-mavililer son bir hamle yapacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Trabzonspor sağ stoper transferinde sıcak saatler yaşıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Karadeniz Fırtınası daha önce masaya oturduğu Belçikalı stoper Jason Denayer ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Belçikalı stoper için teklifini artıracak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

500 BİN EURO ARTIRACAK

Takvim'in habere göre; Trabzonspor, Belçikalı stoper için 1.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası teklifi yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Tecrübeli futbolcu ise Bordo-Mavililer'den yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Trabzonspor'un imza parasında 500 bin Euro'luk bir artış yapacağı belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı'nın şu an için takviye yapılmasını istediği tek mevki olan sağ stoper için 5 aday bulunuyor...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Öncelikle bonservisi elinde olan eski Galatasaraylı Jason Denayer'le anlaşmaya çalışan Bordo-Mavililer, Belçikalı futbolcuyu ikna edemediği takdirde diğer adaylara yönelecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Denayer'in alternatifleri Midtjylland'dan Danimarkalı Erik Sviatchenko, Getafe'den Togolu Dakonam Djene, Celtic'ten Fransız Christopher Julien, Leicester City'den Danimarkalı Jannik Vestergaard.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Trabzonspor, stoper transferini bu hafta içinde bitirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Trabzonspor Yönetimi, Avusturya kampına yeni oyuncuyu yetiştirmeyi planlıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Defans oyuncusu kariyerinde 258 maça çıktı.

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