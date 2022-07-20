TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Denayer için son hamle!

Trabzonspor sağ stoper transferinde sıcak saatler yaşıyor.
Trabzonspor sağ stoper transferinde sıcak saatler yaşıyor.
Karadeniz Fırtınası daha önce masaya oturduğu Belçikalı stoper Jason Denayer ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek.
Bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Belçikalı stoper için teklifini artıracak.
500 BİN EURO ARTIRACAK
Takvim'in habere göre; Trabzonspor, Belçikalı stoper için 1.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası teklifi yaptı.
Tecrübeli futbolcu ise Bordo-Mavililer'den yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası istiyor.
Trabzonspor'un imza parasında 500 bin Euro'luk bir artış yapacağı belirtildi.
Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı'nın şu an için takviye yapılmasını istediği tek mevki olan sağ stoper için 5 aday bulunuyor...
Öncelikle bonservisi elinde olan eski Galatasaraylı Jason Denayer'le anlaşmaya çalışan Bordo-Mavililer, Belçikalı futbolcuyu ikna edemediği takdirde diğer adaylara yönelecek.
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Denayer'in alternatifleri Midtjylland'dan Danimarkalı Erik Sviatchenko, Getafe'den Togolu Dakonam Djene, Celtic'ten Fransız Christopher Julien, Leicester City'den Danimarkalı Jannik Vestergaard.
Trabzonspor, stoper transferini bu hafta içinde bitirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor Yönetimi, Avusturya kampına yeni oyuncuyu yetiştirmeyi planlıyor.
Defans oyuncusu kariyerinde 258 maça çıktı.
Başarılı stoper 15 gol+8 asistlik skor katkısı sağladı.
1.84 boyundaki oyuncu, ön libero ve sağ+sol bek olarak da görev yapabiliyor.