Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı konuştu! "Yeni sezonda ilk hedefimiz..."

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kulüp dergisinin 2021-22 sezonu Süper Lig şampiyonluğu temalı 197'nci özel sayısına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kulüp dergisinin 2021-22 sezonu Süper Lig şampiyonluğu temalı 197'nci özel sayısına açıklamalarda bulundu.
Yeni sezonda takımda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Avcı, altyapıda uygulanacak yenilikler ve şampiyonluğun taraftara yansımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
'DENİZİN ÜSTÜ FİLM PLATOSU GİBİYDİ'
Trabzonspor'un kupa töreni düzenlediği 14 Mayıs tarihinin kendisi için özel bir gün olduğunu açıklayan Abdullah Avcı, şampiyonluk sevincini denizde yapılan kutlamalarda hissettiğini söyledi.