Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı konuştu! "Yeni sezonda ilk hedefimiz..."

'HAYAT HEM BU ŞEHİRDEN HEM BENDEN ALDIKLARINI GERİ VERDİ'

Yıllar sonra kazanılan şampiyonluk nedeniyle taraftarın kendisine atfettiği anlamın üzerinde sorumluluk yaratıp yaratmadığı sorusunu yanıtlayan Avcı şöyle konuştu: "Yaptığımız meslekle alakalı, üzüldüklerimiz, hayal kırıklığına uğradıklarımız, kaybettiklerimiz olmuştur. Ama bugün kaybettiğimiz yarın bize kazanç olarak gelebilir. Hayat aldıklarını geri verir bazen. Şehrin böyle bir potansiyeli hep vardı, ama hayat hem bu şehirden hem de benden aldıklarını geri verdi ve biz bu potansiyeli hep birlikte ortaya çıkardık. Bana çok iyi hissettiriyor bu duygu. Sorumluluktan çok bence çok güzel duygular"

