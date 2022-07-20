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TRABZONSPOR HABERLERİ - Erce Kardeşler Hatayspor'a! KAP'a bildirildi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor, kaleci Erce Kardeşler'in Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Akdeniz temsilcisi, tecrübeli eldiven için 400 bin euro ödeme yapacak. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:09 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:20
TRABZONSPOR HABERLERİ - Erce Kardeşler Hatayspor'a! KAP'a bildirildi

Trabzonspor, 28 yaşındaki tecrübeli eldiven Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor'un konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir.

Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler, 2019'da Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-mavili takımda toplamda 17 karşılaşmada görev alan Erce, 5 maçı gol yemeden tamamladı.

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