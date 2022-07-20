TRABZONSPOR HABERLERİ - Erce Kardeşler Hatayspor'a! KAP'a bildirildi

Trabzonspor, 28 yaşındaki tecrübeli eldiven Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor'un konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir.

Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler, 2019'da Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-mavili takımda toplamda 17 karşılaşmada görev alan Erce, 5 maçı gol yemeden tamamladı.