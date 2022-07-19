Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu

Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu

Trabzonspor, kulübün ismini kullanarak TS Club’a ait lisanslı ürünleri taraftarlara gönderip dolandırıcılık yapan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 18:02
Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, kulübün tescilli markası TS Club'a ait lisanslı ürünlerin ücret karşılığında taraftarlara hediye olarak gönderilerek dolandırıcılık yapıldığı belirtildi.

Taraftarların ihbarlarıyla tespit edilen şahısların A.Y isimli şahıs üzerinden ürün satışı gerçekleştirdiği ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Trabzonspor'dan bordo mavili taraftara yapılan uyarıda, "Kulübümüzün telefon veya ev/iş yeri ziyaretleri üzerinden hediye paketi, forma, kaşkol gibi ürün satışı yoktur. Trabzonspor Dergisi ve TS Club'a ait çağrı merkezleri dışında herhangi bir telesatış hattımız bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen telefon numaraları dışında sizleri arayarak kulübümüz adına satış gerçekleştirdiğini beyan edenleri Halkla İlişkiler Birimimize ihbar etmenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

DİĞER
47'lik Pınar Altuğ tatilde de kural bozmuyor! Teknede amuda kalktığı anları paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu
Fenerbahçe'nin istediği Edinson Cavani'ye Villarreal talip oldu!
İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev 11'i...
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlgimiz oldu"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas'ın Fırtına'daki geleceği belli oldu
Trabzon'a Ganalı stoper!
TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?
Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları
📝ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ | 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı 18:08
Fırtına'dan dolandırıcılara suç duyurusu Fırtına'dan dolandırıcılara suç duyurusu 18:02
Cimbom'dan forvet bombası! Seferovic'in ardından... Cimbom'dan forvet bombası! Seferovic'in ardından... 17:42
Mostafa Mohamed gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar Mostafa Mohamed gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar 17:04
G.Saray'dan KAP açıklaması geldi! G.Saray'dan KAP açıklaması geldi! 16:34
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:14
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev 11'i... İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev 11'i... 16:00
Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? 15:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlgimiz oldu" Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlgimiz oldu" 15:57
Bakasetas'ın Fırtına'daki geleceği belli oldu Bakasetas'ın Fırtına'daki geleceği belli oldu 15:28
G.Saray'a bu sözlerle veda etti! G.Saray'a bu sözlerle veda etti! 15:18
KAP'a bildirildi! Görüşmeler başladı KAP'a bildirildi! Görüşmeler başladı 14:23