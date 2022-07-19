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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'nın rotası Jannik Vestergaard'a döndü!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper bölgesine takviye yapması beklenen bordo-mavililerin transfer listesinde birçok isim bulunuyor. O isimlerden bir tanesinin de Danimarkalı Jannik Vestergaard olduğu belirtildi. Fırtına'nın oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'nın rotası Jannik Vestergaard'a döndü!

Yedek oyuncu konumunda bulunan Vestergaard ile ilgili İngiliz kulübünün satılıp satılmayacağı konusunda henüz karar vermediği Trabzonspor'a iletildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'nın rotası Jannik Vestergaard'a döndü!

Oldukça zor görünen bu transferle ilgili Trabzonspor'un gelecek cevaba göre
kiralama teklifi yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'nın rotası Jannik Vestergaard'a döndü!

Ayrıca Vestergaard, Fırtına'nın yıldız golcüsü Andreas Cornelius ile milli takımdan arkadaş.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'nın rotası Jannik Vestergaard'a döndü!

29 yaşındaki Danimarkalı stoper 1.99 metre boyunda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'nın rotası Jannik Vestergaard'a döndü!

Vestergaard kariyerine Hoffenheim'da başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'nın rotası Jannik Vestergaard'a döndü!

2018 yılına kadar Almanya'da oynayan yıldız isim İngiltere'nin Southampton takımına transfer olmuştu.

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