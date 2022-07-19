TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'nın rotası Jannik Vestergaard'a döndü!

Trabozonspor'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Trabozonspor'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı ile hazırlıklarına devam eden Fırtına diğer yandan transfere odaklanmış durumda.
Bordo mavili ekibin hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım kurmak.
Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Takvim'in haberine göre Fırtına'nın gündemine son olarak Leicester City'nin yıldız savunmacısı Jannik Vestergaard geldi.
Oyuncu için İngiliz ekibiyle iletişime geçen Bordo Mavililer oyuncunun durumu hakkında bilgiler aldı.
Yedek oyuncu konumunda bulunan Vestergaard ile ilgili İngiliz kulübünün satılıp satılmayacağı konusunda henüz karar vermediği Trabzonspor'a iletildi.
Oldukça zor görünen bu transferle ilgili Trabzonspor'un gelecek cevaba göre
kiralama teklifi yapması bekleniyor.
Ayrıca Vestergaard, Fırtına'nın yıldız golcüsü Andreas Cornelius ile milli takımdan arkadaş.
29 yaşındaki Danimarkalı stoper 1.99 metre boyunda.
Vestergaard kariyerine Hoffenheim'da başladı.
2018 yılına kadar Almanya'da oynayan yıldız isim İngiltere'nin Southampton takımına transfer olmuştu.
Vestergaard son olarak Leicester City formasını terletti.
Kariyerinde 343 maçta forma giydi.
Bu maçlarda takımlarına 26 gol ve 5 asistlik performans sağladı.