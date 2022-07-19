TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını da devam ettiriyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını da devam ettiriyor.
Sağ stoper transferini Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefleyen Fırtına, geniş bir liste üzerinden görüşmelere devam ediyor.
Yabancıda Felipe, Boateng ve Marlon için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan bordo-mavililer, Kaan Ayhan cephesinde de Sassuolo'nun yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmıştı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Karadeniz ekibinin gündemine gelen son isim ise Erik Sviatchenko oldu.
Fırtına'nın iki sezon önce transferini gerçekleştirmek adına yoğun uğraş verdiği Sviatchenko, son anda kulübü Midtjylland'da kalmıştı.
Danimarka ekibinde iki yıl kontratı kalan 30 yaşındaki oyuncu, kaptanlık pazubandını takıyor.
DANİMARKA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI
Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin olumlu rapor verdiği 1.85'lik stoperin şartları araştırılıyor.
Danimarka temsilcisi Midtjylland Kulübü'nün bonservis talebini öğrenecek olan Trabzonspor, beklediği geri dönüşü alırsa, harekete geçecek.
Danimarka Milli Takımı'nın formasını 5 kez terleten Sviatchenko, geçen sezon tam 41 resmi maçta oynadı, 6 gollük de skor katkısı sağladı.
ERIK SVIATCHENKO KİMDİR?
4 Ekim 1991 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Viborg altyapısında başladı.
Sırasıyla Midtjylland, Celtic ve tekrardan Midtjylland formaları giydi.
1.85'lik defans oyuncusunun Ukrayna pasaportu da bulunuyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...