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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Bordo-mavililer, stoperde yeni bir adaya yöneldi ve aradığı ismi Danimarka'da buldu. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:11
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını da devam ettiriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Sağ stoper transferini Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefleyen Fırtına, geniş bir liste üzerinden görüşmelere devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Yabancıda Felipe, Boateng ve Marlon için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan bordo-mavililer, Kaan Ayhan cephesinde de Sassuolo'nun yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Yeni Asır'da yer alan habere göre Karadeniz ekibinin gündemine gelen son isim ise Erik Sviatchenko oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Fırtına'nın iki sezon önce transferini gerçekleştirmek adına yoğun uğraş verdiği Sviatchenko, son anda kulübü Midtjylland'da kalmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Danimarka ekibinde iki yıl kontratı kalan 30 yaşındaki oyuncu, kaptanlık pazubandını takıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

DANİMARKA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin olumlu rapor verdiği 1.85'lik stoperin şartları araştırılıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Danimarka temsilcisi Midtjylland Kulübü'nün bonservis talebini öğrenecek olan Trabzonspor, beklediği geri dönüşü alırsa, harekete geçecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Danimarka Milli Takımı'nın formasını 5 kez terleten Sviatchenko, geçen sezon tam 41 resmi maçta oynadı, 6 gollük de skor katkısı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

ERIK SVIATCHENKO KİMDİR?

4 Ekim 1991 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Profesyonel futbol kariyerine Viborg altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına aradığı stoperi Danimarka'da buldu! Yeni aday Erik Sviatchenko

Sırasıyla Midtjylland, Celtic ve tekrardan Midtjylland formaları giydi.

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