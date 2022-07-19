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TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Slovakya kampını tamamlayan bordo-mavililerde en dikkat çeken isimlerden biri yine Marek Hamsik oldu. Tecrübeli futbolcu sahada Abdullah Avcı'nın beyni olmayı başardı. İşte Marek Hamsik'in önemi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Trabzonspor'a geçen sezon başında katılan ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Marek Hamsik bu yıl da takımın en önemli kozlarından biri olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Teknik direktör Abdullah Avcı kafasındaki oyunu taktikleri çok kolay anlayıp, kusursuz uygulayan tecrübeli isim üzerinden kuruyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Geride kalan sezon 'sahadaki beyni' sayesinde planları eksiksiz işlemişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Usta hoca bu yıl da takımı saha içinde doğuştan lider Hamsik üzerinden kontrol edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Geçen sezon 32 resmi maçta 2 gol, 4 asist ile oynamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

TAKIMA ODAKLANDI

Marek Hamsik, Trabzonspor'a daha faydalı olabilmek ve yeni neslin önünü açmak için Slovakya Milli Takımı'ndan affını istemişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Tecrübeli yıldız bu kararıyla tamamen bordomavili ekşne konsantre olabilecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

5 MADDEDE MAREK HAMSIK'İN ÖNEMİ

1 - Hem konuşarak hem elleriyle yönlendirerek takım arkadaşlarının saha içinde doğru pozisyon almasını sağlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

2 - Avcı'nın istediği pas oyunu, topa hakimiyet, geriden hızlı oyun kurma ve önde baskı konularında takıma liderlik yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

3 - Takımın maç içinde zorlandığı anlarda ekstra sorumluluk alıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Bu bölümlerde topu daha çok ayağına alarak arkadaşlarını rahatlatıyor. Rakip baskıyı kırıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

4 - Aktif dinlendiği bölümlerde kendini çizgiye atıyor. Oyunu burdan kuruyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Takım arkadaşlarının sorumluluk almasını sağlıyor. Onlara moral veriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

5 - Sadece saha içinde değil, saha dışında da iyi bir örnek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Sahadaki 'Avcı' Marek Hamsik! İşte 5 maddede önemi

Profesyonele yakışır şekilde yaşıyor. Gençlere deneyimlerini aktarıyor. Onları sürekli cesaretlendiriyor.

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