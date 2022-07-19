İkinci kamp 20 Temmuz’da

Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıkları ve Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa finalinin çalışmalarına 20 Temmuz'da devam edecek. 20-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da 2. etap çalışmaları gerçekleştirilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, 2. kampta daha çok yeni sezonun ana ve alternatif taktikleri üzerinde duracak.

İZİN SÜRÜYOR

Trabzonspor'da ilk yurt dışı kampı tamamlandıktan sonra teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine 3 günlük izin vermişti. Bordomavili futbolcular bir süredir ayrı kaldıkları aileleri ve sevdikleriyle buluştular. Aileleriyle hasret giderme fırsatı yakaladılar.