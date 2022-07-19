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Başkan ne derse o

Karadeniz Fırtınası'nda Uğurcan Çakır 2 sezondur Avrupa devlerinin gözdesi durumunda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
Başkan ne derse o
Karadeniz Fırtınası'nda Uğurcan Çakır 2 sezondur Avrupa devlerinin gözdesi durumunda. Ancak pandemi sebebiyle bonservis bedelleri düştü. Trabzonspor da oyuncusunu ederinden düşüğe satmak istemiyor. Bu sebeple başkan Ahmet Ağaoğlu 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri dinlemiyor. Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan 26 yaşındaki eldivenin tavrı ise çok net "Daha önce de söyledim. Önemli olan Trabzonspor'un menfaatleri. Avrupa'da oynama hedefim var ancak bu kulübüme kazandıracaksa olabilir. Yoksa ben bu forma altında kariyerimi sürdürmekten memnunum. Kulübüm için şartlar oluşmadan Trabzonspor'dan ayrılmam"
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