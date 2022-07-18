Yeni frikikçi Doğucan

Karadeniz ekibinin Kasımpaşa'dan transferi Doğucan Haspolat sağ ayağını raket gibi kullanıyor. Akan oyunda Marek Hamsik ile birlikte hücumları şekillendirecek olan 22 yaşındaki futbolcu duran topların da başına gelecek. Genç ön liberonun Slovacko ile oynanan hazırlık maçında kullandığı serbest vuruşu kaleci parmaklarının ucuyla çıkarırken, korner atışlarındaki isabetli ortaları da dikkat çekti. Doğucan Hollanda'da Excelsior altyapısında oynarken frikikten nefis goller atmıştı. Abdullah Avcı da ona bu görevi verdi.