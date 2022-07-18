Yabancı sayısı 15'e düştü

Trabzonspor'da Gervinho'nun da sözleşmesinin feshedilmesiyle takımdaki mevcut yabancı oyuncu sayısı 15'e düştü. Fildişili yıldız önceki gün Aris'e gitti. Sezona 14 yabancı ile giren bordo-mavililerde Denswil, Larsen ve Trezeguet'in transferleriyle birlikte bu sayı 17'ye yükselmişti.

PERES SAKAT

TFF'nin 14 yabancı kuralını uygulamak isteyen bordo-mavililerde kadroda düşünülmeyen Diabate, Flavio, Trondsen, Gervinho, Koita ve sakatlığı devam eden Peres kampa götürülmemişti.

500 BİN TL!

TFF'nin açıklamasına göre kulüpler 14'ten fazla yabancı barındırabilecek. Sadece 14'ü tescil edilebilecek. Bu 14 ismin haricindekiler maça çıkamayacaklar. Her ekstra yabancı için TFF'nin altyapı fonuna 500 bin TL ödenecek.