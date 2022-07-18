Transferin ucu açık

"Başkan, yönetim kurulu en iyisini yapmaya çalışıyor. Bize uygun ismi almak istiyoruz. Sadece stoper değil başka mevkiler için ucu açık, bazen fırsat transferleri çıkar"

YENİLER ÇOK İYİ

"Eren ve Doğucan aramıza yeni katıldı. Çabuk uyum sağladılar. Hazırlık maçlarında da iyi işler yaptılar. İkisinden de memnunum"

KOUASSI KALACAK

Kouassi yetenekli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon fazla fırsat veremedik. 3 kulvar var. Slovacko maçında da iyi performans sergiledi. Futbolcular oynayarak daha iyi duruma geliyor. Gitmesi gibi bir düşüncemiz yok"