Tekrar önemli

Antrenmanların hızı ve temposu artıyor. 2 hazırlık maçı yaptık. Rakiplerimizin 5-6 tane oynadı. Herkese süre vermeye çalışıyoruz. Slovacko karşısındaki oyun genel olarak memnun etti. Zaten olumlu ve olumsuz yönleri görmeye çalışıyoruz, 20 aydır bu takımın yüzde 60-70'i ile beraberiz. Çok tekrarlarımız var. Her seferinde yeni gelenlerle bu gelişiyor. 2-3 gün izinden sonra Avusturya kampı ve orada 2 hazırlık maçı olacak"

GRUBUN ENERJİSİ YÜKSEK

İyi oyun, takım olabilmek, grup enerjisi, beraber hareket edebilmek çok önemlidir. Herkesten aldığım geri bildirimler güzel. Uyumluyuz, ahenk içinde gidiyoruz"