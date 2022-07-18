Haberler Trabzonspor Tekrar önemli

Tekrar önemli

Antrenmanların hızı ve temposu artıyor. 2 hazırlık maçı yaptık.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Tekrar önemli

Antrenmanların hızı ve temposu artıyor. 2 hazırlık maçı yaptık. Rakiplerimizin 5-6 tane oynadı. Herkese süre vermeye çalışıyoruz. Slovacko karşısındaki oyun genel olarak memnun etti. Zaten olumlu ve olumsuz yönleri görmeye çalışıyoruz, 20 aydır bu takımın yüzde 60-70'i ile beraberiz. Çok tekrarlarımız var. Her seferinde yeni gelenlerle bu gelişiyor. 2-3 gün izinden sonra Avusturya kampı ve orada 2 hazırlık maçı olacak"

GRUBUN ENERJİSİ YÜKSEK

İyi oyun, takım olabilmek, grup enerjisi, beraber hareket edebilmek çok önemlidir. Herkesten aldığım geri bildirimler güzel. Uyumluyuz, ahenk içinde gidiyoruz"

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