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Hedefimiz yine şampiyonluk

Yeni sezona Temmuz 30'da start vereceğiz Süper Kupa ile. Kasıma kadar fikstür yoğun, nefes bile almayacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Hedefimiz yine şampiyonluk

Yeni sezona Temmuz 30'da start vereceğiz Süper Kupa ile. Kasıma kadar fikstür yoğun, nefes bile almayacağız. Süper Kupa en yakın hedef. Sonrasında lig ve Ağustos 16- 17'de Şampiyonlar Ligi var. Uğurcan, Trezeguet, Denswil katılacak. Cornelius başladı. Yeni bir hikayenin başlangıcını yapacağız"

MÜTHİŞ DESTEK

"Geçen sezon harikaydı. Bütün şehir destek verdi, onlar da mutlu oldu biz de. Tacı taktık, tarihte yerini aldı ve bu dosya kapandı. Dün dünde kaldı. Yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Taraftarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. Onların yaptığı bütün güzellikleri dünya seyretti."

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