Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor sağ stoper transferinde girişimlerini sıklaştırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer en kısa zamanda transferi bitirmek istiyor. İşte Fırtına'nın gündemindeki isimler ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Şampiyon Trabzonspor bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Savunmanın sağına Larsen, soluna Eren Elmalı'yı alan Fırtına orta sahasını Doğucan ile güçlendirmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Kanada da Trezeguet transferi yapılmıştı. Sıra savunmanın göbeğine geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Abdullah Avcı sağ stoper isteğini yineledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

KAMPA GELEBİLİR

Abdullah Avcı, Slovacko maçı sonrasında "Sağ stoper transferini gerçekleştirirsek ciddi mesafe kat ederiz" demişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Bu net mesajı alan yönetim de çalışmalarını hızlandırdı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Bugüne kadar görüşülen ve bazı isimlerde imza aşamasına gelinmesine rağmen gerçekleşmeyen transfer süreçlerinden sonra yönetim yeni oyunculara yöneldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Amaç 3 gün sonra başlayacak 2. kampa sağ stoperi yetiştirmek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

İŞTE GÜNDEMDEKİ İSİMLER

DJENE

Trabzonspor, son olarak İspanya La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'ın takım arkadaşı Dakonam Djene ile temaslar halinde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

2019 yılında transferi için Afrikalı oyuncuyu gündemine alan Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katamamamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Tecrübeli oyuncuyu ikna etmek için uğraş veren bordo-mavililer Şampiyonlar Ligi ön elemelere oyuncuyu yetiştirmeyi planlıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Dakonam Djene, Trabzonspor'un resmi Instagram hesabını takibe aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Oyuncunun Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe alması transferin ihtimallerini güçlendiriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

CHRISTOPHER JULLIEN

Trabzonspor'da stoper için gündemdeki son isim Celtic forması giyinen Christopher Jullien oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

3 milyon bonservis istenen oyuncu için Trabzonspor resmi teklifini iletti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Maaş ve bonservis için pazarlıklar sürerken, oyuncunun Trabzonspor'a gelmek istediği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

DENAYER

Bordo- Mavili takımın gündemine yeni giren diğer isim ise serbest statü de bulunan ve Türkiye'de Galatasaray ile de ismi çok geçen Jason Denayer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

İMZA PARASI DA ÖNERİLDİ

27 yaşındaki Belçikalı stoperin menajeri oyuncuyu Trabzonspor'a önerirken, yönetim kurulu da ismi Abdullah Avcı'ya iletti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Tecrübeli teknik adam Denayer'in alınması yönünde görüş bildirince pazarlıklar başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Denayer'in ilk görüşmede imza parası da dahil olmak üzere 4 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor üst limit olan yıllık 1 milyon 500 bin Euro'luk maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar önerdi.

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