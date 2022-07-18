TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stoper dedi yönetim harekete geçti! İşte gündemdeki isimler

Şampiyon Trabzonspor bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.
Şampiyon Trabzonspor bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.
Savunmanın sağına Larsen, soluna Eren Elmalı'yı alan Fırtına orta sahasını Doğucan ile güçlendirmişti.
Kanada da Trezeguet transferi yapılmıştı. Sıra savunmanın göbeğine geldi.
Abdullah Avcı sağ stoper isteğini yineledi.
KAMPA GELEBİLİR
Abdullah Avcı, Slovacko maçı sonrasında "Sağ stoper transferini gerçekleştirirsek ciddi mesafe kat ederiz" demişti.
Bu net mesajı alan yönetim de çalışmalarını hızlandırdı.
Bugüne kadar görüşülen ve bazı isimlerde imza aşamasına gelinmesine rağmen gerçekleşmeyen transfer süreçlerinden sonra yönetim yeni oyunculara yöneldi.
Amaç 3 gün sonra başlayacak 2. kampa sağ stoperi yetiştirmek.
İŞTE GÜNDEMDEKİ İSİMLER
DJENE
Trabzonspor, son olarak İspanya La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'ın takım arkadaşı Dakonam Djene ile temaslar halinde.
2019 yılında transferi için Afrikalı oyuncuyu gündemine alan Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katamamamıştı.
Tecrübeli oyuncuyu ikna etmek için uğraş veren bordo-mavililer Şampiyonlar Ligi ön elemelere oyuncuyu yetiştirmeyi planlıyor.
Dakonam Djene, Trabzonspor'un resmi Instagram hesabını takibe aldı.
Oyuncunun Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe alması transferin ihtimallerini güçlendiriyor.
CHRISTOPHER JULLIEN
Trabzonspor'da stoper için gündemdeki son isim Celtic forması giyinen Christopher Jullien oldu.
3 milyon bonservis istenen oyuncu için Trabzonspor resmi teklifini iletti.
Maaş ve bonservis için pazarlıklar sürerken, oyuncunun Trabzonspor'a gelmek istediği öğrenildi.
DENAYER
Bordo- Mavili takımın gündemine yeni giren diğer isim ise serbest statü de bulunan ve Türkiye'de Galatasaray ile de ismi çok geçen Jason Denayer oldu.
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İMZA PARASI DA ÖNERİLDİ
27 yaşındaki Belçikalı stoperin menajeri oyuncuyu Trabzonspor'a önerirken, yönetim kurulu da ismi Abdullah Avcı'ya iletti.
Tecrübeli teknik adam Denayer'in alınması yönünde görüş bildirince pazarlıklar başladı.
Denayer'in ilk görüşmede imza parası da dahil olmak üzere 4 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor üst limit olan yıllık 1 milyon 500 bin Euro'luk maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar önerdi.