8. çerçeve doldu

Sezon devam ederken Abdullah Avcı'nın odasındaki boş çerçeve dikkat çekiyordu. Trabzonspor'un yayınladığı "8. çerçeve ait olduğu yerde" başlıklı videoda Avcı şu ifadeleri kullandı: "Boş çerçeve sezon boyunca hem bizim hem oyuncularımızın hem taraftarlarımızın şampiyonluk için çok önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Sezon başlamadan koyulan şampiyonluk hedefinin toplandığı bu boş çerçeveyi şampiyonluk fotorafıyla duvardaki yerine asmak bize nasip oldu. Umarım Trabzonspor bizimle birlikte daha nice şampiyonluk fotoğrafları çekilir"